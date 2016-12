42 Verkehrstote am ersten der „sieben gefährlichen Tage”

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.16

THAILAND: Am ersten der „sieben gefährlichen Tage” zu den Feiertagen über Neujahr starben bei 524 Verkehrsunfällen 42 Menschen.

Das waren drei Todesopfer mehr als am ersten Tag der „sieben gefährlichen Tage“ in 2015 und 85 mehr Unfälle. 565 Personen wurden nach Angaben des Road Safety Directing Centre teils schwer verletzt. Trunkenheit am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit waren die Hauptunfallursachen. An 83 Prozent der Unfälle waren Motorradfahrer beteiligt. Fast 60 Prozent der Zwischenfälle ereigneten sich auf Highways und Hauptstraßen. Polizei und Soldaten beschlagnahmten 21 Motorräder und 6 Autos von betrunkenen Fahrern. Weiter wurden von 62 Motorradfahrern und 25 Autofahrern die Führerscheine wegen Alkohol am Steuer einbehalten.

Drei Familienmitglieder wurden bei einem Unfall in Pattalung getötet. Die Familie wollte ein Kind zu einem Krankenhaus bringen, als der Wagen gegen eine Brücke prallte und total beschädigt wurde. In dem Toyota Vios starben Mutter, Vater und die 26 Jahre alte Tochter. Der fünf Jahre alte Sohn, der mit Fieber zum Hospital transportiert werden sollte, überlebte.