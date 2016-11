Volvo 40 Jahre in Thailand

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.11.16

BANGKOK: Die Volvo-Group begeht ein Jubiläum: Vor 40 Jahren inves­tierte der schwedische Konzern zwei Milliarden Baht in den Bau einer Produktionsstätte.

Im Werk der Thai-Swedish Assembly in Samut Prakan können im Jahr bis zu 4.500 Busse und Lastwagen für Volvo sowie 20.000 Lkws für UD hergestellt werden, für das Inland und den Export. Derzeit stellt Volvo eine starke Nachfrage nach Lastwagen aller Größen fest, vor allem aus den Bereichen Logistik und Bauindustrie. In den ersten acht Monaten setzte das Unternehmen 224 Volvo-Lastwagen und 450 der UD-Marke ab. Volvo hatte UD im Jahr 2007 von Nissan Diesel übernommen. Exportiert werden Fahrzeuge vor allem nach Myanmar, Laos, Kambodscha, Vietnam und zu den Philippinen. Marktführer bei den Lastwagen ist in Thailand Hino, gefolgt von Isuzu und Fuso.