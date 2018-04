39 Verkehrstote – 156 Fahrzeuge konfisziert

Foto: The Nation

THAILAND: Am ersten der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu Songkran starben bei Verkehrsunfällen 39 Menschen.

Für den Mittwoch melden Behörden 461 Verletzte bei 447 Unfällen. Trunkenheit am Steuer war für 41 Prozent der Zwischenfälle, überhöhte Geschwindigkeit für 27 Prozent verantwortlich. In 82 Prozent der Unfälle waren Motorradfahrer involviert. Die meisten Zwischenfälle ereigneten sich mit 18 in Chiang Rai.

3.339 Motorisierte wurden an den landesweiten Kontrollstellen gestoppt, weil sie unter Alkoholeinwirkung standen. Polizei und Soldaten konfiszierten 156 Fahrzeuge, gegen 2.716 Frauen und Männer wurde wegen Alkohol am Steuer Anzeige erstattet. Darunter waren 1.860 Motorradfahrer. Sicherheitskräfte stellten 105 Motorräder sicher und entzogen 356 Fahrern die Lizenz. 1.457 Motorradfahrer müssen sich vor Gericht verantworten, der Rest kam mit einem Bußgeld davon. Zudem stellte die Polizei 41 Autos und 82 Führerscheine von Autofahren sicher. 1.259 werden sich vor Gericht wegen Trunkenheit oder anderen Vergehen zu verantworten haben.