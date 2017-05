381 Rolls-Royce in Thailand registriert

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 11.05.17

THAILAND: Landesweit waren Ende letzten Jahres 381 Rolls-Royce registriert. In 2016 wurden 18 Nobelfahrzeuge verkauft, ein Jahr zuvor waren es 14 gewesen.

Der Importeur und Vertragshändler Master Group Corporation (MGC) hofft in 2017 nahezu 30 abzusetzen. MGC hat zwei Ausstellungshallen in Bangkok und in Phuket.