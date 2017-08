Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.17

BASEL (dpa) - Unter dunklen Gewitterwolken und bei schwüler Hitze haben sich in Basel 4.500 Schwimmer in den Rhein gestürzt. Beim 37. Rheinschwimmen ließen sie sich am Dienstagabend im 21 Grad warmen Wasser knapp zwei Kilometer flussabwärts zur Johanniterbrücke treiben. Blitze und Regen blieben aus und alle Teilnehmer sind unversehrt wieder an Land gekommen, wie die Organisatoren mitteilten.

Das Rheinschwimmen veranstaltet die Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Sie will damit für das Schwimmen in natürlichen Gewässern werben, aber auch auf damit verbundene Gefahren hinweisen. 2012 erzielte sie einen Rekord von 6.000 Teilnehmern.