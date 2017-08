Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.17

WIEN (dpa) - Die tropischen Temperaturen in Wien haben den Fiaker-Pferden erstmals in diesem Jahr einen Tag hitzefrei beschert. 35,9 Grad wurden am Dienstagnachmittag in der Innenstadt gemessen. Somit durften die Touristen die zweispännigen Kutschen nicht mehr zur Rundfahrt nutzen. Ab 35 Grad müssen die Tiere im Stall bleiben. Grundlage der Regelung ist die Novelle des Fiaker- und Pferdemietwagengesetzes vom vergangenen Jahr.

Das Ende der Hitzewelle ist in Österreich nicht in Sicht. Dienstagabend könne die Temperatur noch auf bis zu 38 Grad steigen, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In den kommenden Tagen könnte landesweit noch die 40-Grad-Marke geknackt werden. Die Tiere können dann wohl mit weiteren Urlaubstagen rechnen.

In Wien gehören die Fahrten mit den Pferdekutschen zu den Touristenattraktionen. Vor allem im Schatten des Stephansdoms warten die Tiere auf ihren Einsatz.