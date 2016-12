Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.16

PHANG-NGA/PHUKET: Der von der Bangkok Airways nördlich der Ferieninsel Phuket geplante neue Flughafen wird den Namen Phang-nga-Andaman International Airport erhalten.

Die Fluggesellschaft verhandelt derzeit mit Vertretern der Provinz Phang-nga über einen Pachtvertrag zu einem 2.000 Rai großen Areal im Bezirk Thai Muang. Erforderlich ist die Zustimmung der Forstbehörde. Wie die „Nation“ berichtet, ist für den Airport eine 3.000 Meter lange Rollbahn geplant, sie wird länger sein als die auf der Insel Samui. Dort hatte Bangkok Airways ihren ersten Flughafen eröffnet. Details zu den Kosten und zum Gebäudekomplex wurden noch nicht mitgeteilt.



Der Airport Phang-nga wird den überlaufenen Airport Phuket entlasten und Hotelgäste der Provinz näher ans Ziel bringen. Dort boomt die Tourismusbranche, und die luxuriösen Resorts in Khao Lak sind weltweit bei Urlaubern gefragt. 104 registrierte Hotels, darunter zahlreiche internationaler Marken, bieten fast 8.000 Zimmer an. Und in diesem Jahr haben rund eine Million Touristen ihren Urlaub in der Provinz Phang-nga verbracht.