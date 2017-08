27 Tote nach Ausschreitungen in Myanmar

Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.17

YANGON (dpa) - Im südostasiatischen Myanmar sind bei Ausschreitungen zwischen Angehörigen der muslimischen Minderheit der Rohingya und der Polizei mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regierung griffen rund 150 Rohingya-Milizen in der Nacht 24 Polizeiwachen in der umkämpften Region Rakhine im Westen des Landes an. Bei den koordinierten Angriffen mit selbstgebauten Sprengkörpern seien mindestens zwölf Sicherheitskräfte sowie 15 Angehörige der Rohingya getötet worden. Laut Regierung dauern die Kämpfe noch an.

Myanmar, das frühere Birma, hat eine buddhistische Bevölkerungsmehrheit, die Rohingya gehören zur muslimischen Minderheit.

In der Region Rakhine ist im Oktober vergangenen Jahres der seit fast 70 Jahren andauernde Konflikt zwischen bewaffneten ethnischen Gruppen und der Regierung erneut eskaliert. Grund war eine Meldung der Behörden, nach der die Muslime bei einer Attacke neun Polizisten getötet hätten. Die Armee riegelte daraufhin die Region an der Grenze zu Bangladesch ab - nach Zahlen vom April sollen mindestens 70.000 Rohingya seitdem dorthin geflohen sein.

In Rakhine leben noch immer mehr als eine Million Rohingya, sie werden vom Staat nicht als Bürger anerkannt, sondern als illegale Einwanderer aus Bangladesch betrachtet.

Die Vereinten Nationen vermuten nach Schilderungen aus der abgeriegelten Region Menschenrechtsverletzungen wie Massenvergewaltigungen und Tötungen.