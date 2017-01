Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.17

PHUKET: In einem Apartment in Chalong wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden die Leiche einer 27-jährigen Britin gefunden.

Ihr Lebensgefährte fand die erhängte Leiche seiner Freundin im gemeinsamen Zimmer und rief die Polizei. Er gab zu Protokoll, dass sie in der Nacht zuvor zusammen im Ausgang waren, bis ein Streit entfachte. Daraufhin ging seine Freundin alleine um 3 Uhr zurück ins Apartment. Als er um 6 Uhr zurückkehrte, fand er seine Freundin erhängt in der Wohnung vor.

Da keine Spuren gesichert werden konnten, die auf einen Kampf hindeuteten, vermutet die Polizei, dass die Frau Selbstmord begangen haben könnte. Die Beamten betonten jedoch, dass die Ermittlungen in diesem Fall noch nicht abgeschlossen wären und weitere Personen befragt werden sollen, die mit dem Pärchen in Kontakt standen.