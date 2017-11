Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Temperatur auf der Spitze des Doi Inthanon fiel am Mittwochmorgen auf 5 Grad Celsius. Bereits am Vortag wurden nur 6 Grad Celsius gemessen.

„Wenn das mit dem Wetter so weitergeht hier, wird es am Morgen bald Reif geben", sagte der Direktor des Doi Inthanon Nationalparks, Rung Hiranwong, gegenüber der Zeitung „The Nation“. Am Mittwoch wurde auch der malerische Naturpfad Kew Mae Pan freigegeben, worauf Besucher bereits seit 5 Uhr morgens warteten.



Der Doi Inthanon liegt ca. 50 km südwestlich der Provinzhauptstadt inmitten des gleichnamigen Nationalparks und ist mit 2.565 Metern die höchste Erhebung Thailands.