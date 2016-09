Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 15.09.16

BANGKOK: Nach dem Pokalspiel zwischen Muang Thong United und Port FC kam es am Mittwochabend in und vor dem Stadion zu massiven Ausschreitungen. Fans schlugen aufeinander ein, laut der Polizei erlitten 23 Menschen teils schwere Verletzungen.

Anhänger von Port waren sichtlich verärgert, weil der Schiedsrichter beim Spielstand von 0:1 für Port für den Gastgeber in der 78. Minute einen Elfmeter pfiff. Wenig später schlugen sich Fans beider Vereine. Polizei und Soldaten rückten mit einem Großangebot an und ließen die Port-Fans in Bussen das Stadiongelände verlassen. Erst dann konnten die Muang-Thong-Anhänger den Heimweg antreten.

Doch der Schlagaustausch war damit nicht beendet. Auf der Kreuzung Dao Jai kam es erneut zu einer heftigen Auseinandersetzung. Fans von Port verließen ihre Busse, laut der Polizei flogen nicht nur Fäuste, sondern auch Flaschen und Steine. Zudem gab es mehrere Explosionen, offenbar von Ping-pong-Bomben. Erst als mehrere hundert Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern gegen die aufgebrachten Fußballanhänger vorgingen, ließen die Fans von einander ab. Zwischen den Anhängern beider Vereine hat es bereits mehrfach massive Schlägereien gegeben.

Übrigens. Das Spiel um den League Cup endete 1:1. Da Muang Thong das erste Match mit 2:1 gewonnen hat, steht der Verein im Endspiel gegen Buriram.