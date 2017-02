Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.17

BANGKOK: Die Polizei hat eine 55 Jahre alte Frau aus Ecuador als Drogenkurierin und einen Russen als mutmaßlichen Empfänger von 2,3 Kilogramm Kokain festgenommen.

Bei der Ankunft der Südamerikanerin aus Lima in Peru über Amsterdam mit dem KLM-Flug Kl 875 auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi fanden Drogenpolizisten das Rauschgift in deren Koffer. Das Kokain war in sieben Dosen als Feuchtigkeitscreme versteckt worden.

Wenig später verhaftete die Touristenpolizei im Ivory Hotel im Bezirk Lat Krabang einen 31 Jahre alten Russen. Er hätte offenbar das Kokain in Empfang nehmen sollen, bestritt aber jegliche Tatbeteiligung. Die Beamten konfiszierten bei dem Ausländer als Beweis 278.320 Baht, 31.700 Rubel und 100 US-Dollar. Offenbar sollte das Kokain in Bangkoker Entertainmentbetrieben abgesetzt werden.