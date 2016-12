Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.16

PATTAYA: Die Besatzung von zwei Speedbooten hat am Donnerstag 23 indische Touristen aus Seenot gerettet.

Das Boot der Urlauber hatte zwischen der Koh Larn und Pattaya bei aufgewühlter See ein Leck bekommen und ging unter. Die Inder wurden mit leichten Verletzungen wie Schnittwunden und Quetschungen sowie mit einem Schock von den zwei Speebooten in Nordpattaya in der Nähe des Dusit Hotels an Land gebracht, berichtet Thai News Agency.