CHIANG MAI: Um die Sicherheit im hohen Norden zu erhöhen, hat die Provinzpolizei der Region 5 angekündigt, bis zum Jahresende 2017 insgesamt 226 neue Überwachungskamerasysteme in Chiang Mai, Lampang, Lamphun und Mae Hong Son zu installieren.

Jedes der 226 Überwachungssysteme soll über mehrere Kameras verfügen, die eine 360-Grad-Rundumsicht ermöglichen. Für die Umsetzung des „Smart City“-Projekts wird ein Budget in Höhe von 36.816.000 Baht bereitgestellt. 86 CCTV-Punkte werden in Chiang Mai installiert, 68 in Lampang, 32 in Lamphun und 40 in Mae Hong Son. Alle Kameras sollen direkt mit dem zentralen Kontrollzentrum der Provinzpolizei der Region 5 in Chiang Mai verbunden werden.