Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

BANGKOK: Jede Schweizerschule im Ausland hat einen Patronatskanton, der die pädagogische Aufsicht wahrnimmt. Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok wird deshalb alle zwei Jahre durch den Kanton Luzern inspiziert. Karin Hess von der Dienststelle Gymnasialbildung hat in diesem Rahmen vom 21. bis 24. Februar 2017 den Unterricht in vielen Klassen besucht, Gespräche mit diversen Schulgremien und Interessensgruppen geführt und einen fundierten Einblick in das Schulleben gewonnen.

Der Höhepunkt des diesjährigen Inspektionsbesuches war die Überreichung eines Schecks aus dem Lotteriefond des Kantons Luzern auf der Schweizer Botschaft. Luzern unterstützt in seiner Funktion als Patronatskanton der Schweizer Schule in Bangkok das geplante Bauvorhaben mit einem Beitrag von Swisslos von 200.000 Schweizer Franken.

​Das aktuelle Schulgebäude der RIS Swiss Section wurde 1991 mit der großzügigen Unterstützung des Kantons Luzern und mit Hilfe von privaten Sponsoren erbaut. Seither gab es keine maßgeblichen Investitionen in die Infrastruktur der Schule. Diesen enormen Nachholbedarf gilt es nun auszugleichen. Neben notwendigen Renovationen haben die geplanten Erweiterungen vorrangig zum Ziel, den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Zudem soll den Schülerinnen und Schülern eine zeitgemäße Lernumgebung geboten werden für individualisierenden Unterricht und auch für selbständiges Lernen.

Karin Hess machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass sich die Schule in einer stabilen Wachstumsphase befindet: „Ich freue mich sehr, diese gut funktionierende Schule mit ihrer eindrücklichen Schulkultur begleiten und unterstützen zu können.“

Die gesamte Schulgemeinschaft der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok bedankt sich für die großzügige Unterstützung des Kantons Luzern besonders bei Karin Hess, bei Aldo Magno, Leiter der Dienststelle Gymnasialbildung und beim zuständigen Regierungsrat Reto Wyss.