Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.17

MANILA (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag sind auf den Philippinen 20 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere 24 Personen wurden verletzt, als ihr Jeepney - ein Kleinbus - im Morgengrauen in Agoo, etwa 200 Kilometer nördlich von Manila, frontal mit einem Reisebus zusammenstieß. Unter den Toten, die alle zu einer Familie gehörten, war nach Angaben der Polizei auch ein sieben Monate altes Kind. Die Familie hatte den Jeepney gemietet, um eine Weihnachtsmesse in der Kathedrale von Manaoag in der benachbarten Provinz Pangasinang zu besuchen..