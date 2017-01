Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.17

BANGKOK: Alle 6.400 Vans, die ab Bangkok zu den Provinzen als Minibusse genutzt werden, müssen bis Ende des Jahres durch 20-sitzige Kleinbusse ersetzt werden. Das hat das Transportministerium angeordnet.



Laut dem stellvertretenden Transportminister Pichit Akrathit sollen die 6.431 Vans ab 1. Juli Schritt für Schritt aus dem Verkehr gezogen werden. Kleinbusse seien sicherer, würden mehr Fahrgäste aufnehmen und könnten länger im Transportwesen eingesetzt werden. Der Stichtag für die 2.771 Vans, die von Provinz zu Provinz operieren, sei ebenfalls der 1. Juli, doch der Ersatz dürfe sich länger hinziehen, weil diese Wagen nicht in so hohem Maße an folgenschweren Unfällen beteiligt gewesen seien.



Chidchai Sanansrisakorn, stellvertretender Generaldirektor der Straßenverkehrsbehörde, gibt nach einem Bericht von “Thai PBS” zu bedenken, dass Kleinbusse erheblich teurer sind als Vans und nicht in Thailand hergestellt werden. Deshalb soll die Regierung laut Pichit Akrathit über die Transport Co. den Vanbetreibern die Konzession verlängern, und die staatlichen Banken müssten zum Kauf von Kleinbussen günstige Kredite gewähren.



Nach den erschreckend hohen Zahlen zu Verkehrstoten und -verletzten über Neujahr fordert Somchai Sawaengkarn als Mitglied des Übergangsparlaments schnelle und harte Maßnahmen, um die Zahl der Verkehrsunfälle im Personenverkehr drastisch zu reduzieren: eine Höchstgeschwindigkeit für Vans von 80 bis 90 km/h; bei Nichtbeachtung eines Fahrers sollten Fahr- und Betriebserlaubnis eingezogen und der Besitzer des Wagens bestraft werden; jeder Van sollte mit einem Gerät zur Überwachung der Geschwindigkeit und mit GPS ausgerüstet werden; alle Konzessionen für Vans zum Transport von Fahrgästen außerhalb von Städten sollten aufgekündigt werden, die Fahrzeuge nur noch in einem Radius von 100 Kilometern operieren; für weitere Entfernungen dürften nur noch Klein- und Reisebusse eingesetzt werden; letztlich sollten die Anforderungen bei der Führerscheinprüfung für den öffentlichen Personenverkehr überholt und verschärft werden.