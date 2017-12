Von: Björn Jahner | 04.12.17

EILMELDUNG - PATTAYA: Am Montag ereignete sich nahe der Kreuzung South Pattaya Road/ Third Road im Süden des Stadtgebietes ein folgenschwerer Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen starben und 15 verletzt wurden, einige von ihnen schwer.

Ein Mann raste mit seinem Pick-up-Truck gegen 6.50 Uhr in eine Gruppe Motorradfahrer. Gemäß Berichten des Fernsehsenders Channel 3, waren die meisten Opfer Schülerinnen und Schüler sowie Elternteile. Über zehn komplett zerstörte Motorräder lagen in einem Umkreis von 200 Metern auf der Straße zerstreut, auch das Fahrzeug des Unfallverursachers erlitt erhebliche Schäden. Der Fahrer des schwarzen Isuzu-Pick-ups wurde von wütenden Passanten angegriffen und solange festgehalten, bis die Polizei eintraf. Er sagte aus, er wisse nicht, was passiert sei und gab zu Protokoll, unter Epilepsie zu leiden. In Online-Netzwerken häuft sich unterdessen die Frage, weshalb es einem Epileptiker gestattet sei, ein Fahrzeug zu lenken. Augenzeugen veröffentlichten auf Facebook Videos von der Unfallstelle.