PEKING (dpa) - Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk im Norden Chinas sind 19 Bergleute ums Leben gekommen, ein weiterer Arbeiter wurde nach dem Unglück noch vermisst.

Dies meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf lokale Behörden der autonomen Region Ningxia. Xinhua zitierte einen ersten Untersuchungsbericht, wonach die Explosion, die sich schon am Dienstagmorgen ereignete, auf illegale Bergarbeiten zurückzuführen sei. Die Polizei habe mehrere Manager des Bergwerkbetreibers Linli in Gewahrsam genommen. Chinas Bergwerke zählen trotz verschärfter Sicherheitsstandards zu den gefährlichsten weltweit. Jährlich kommt es bei Unfällen zu Hunderten Todesopfern..