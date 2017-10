Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.17

KHON KAEN: Im Bezirk Nong Song Hong der Provinz Khon Kaen im Nordosten des Landes, ist ein 17-jähriger Thai im Streit erschossen worden; die Verlobte des jungen Mannes filmte die Tat mit ihrem Mobiltelefon.

Der Tat vorausgegangen war ein Streit zweier Gruppen von Jugendlichen aus der gleichen Gegend. Sie verabredeten sich zu einem Treffen, um die Meinungsverschiedenheit zu klären. Nach einer langen, erneuten Auseinandersetzung ging ein 17-jähriger Jugendlicher wortlos auf den Verlobten der 19-jährigen Frau zu und schoss ihm mit einer selbstgebastelten „pen gun“ in die Brust. Er starb noch am Tatort an den Folgen der Schussverletzung.

Daraufhin kam es zu einer Verfolgungsjagd. Der Schütze stürzte mit seinem Motorrad, jedoch gelang es ihm, zu entkommen. Alle Bemühungen, das Opfer zu retten, erwiesen sich als vergeblich. Im Krankenhaus wurde der junge Mann für tot erklärt.

Später übergab der Vater des Schützen seinen Sohn der Polizei. Der Jugendliche gab zu Protokoll, er sei wütend darüber gewesen, dass sein Freund ihn mit einem Auspuffrohr auf den Arm geschlagen hat. Er wurde wegen Mordes und des Mitführens einer Waffe in der Öffentlichkeit angeklagt.

Das junge Paar hatte vor, im Februar des nächsten Jahres zu heiraten.