Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

CHIANG MAI: 14 koreanische Touristen und zwei thailändische Reiseleiterinnen wurden teils schwer verletzt, als ein Bus im Bezirk Doi Saket von der Fahrbahn in einen Entwässerungskanal abkam und sich auf die Seite legte.

Die Urlauber hatten einen Ausflug zu den heißen Quellen im Bezirk San Kamphaeng unternommen. Auf der Rückfahrt kam der Reisebus aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und erst in dem Entwässerungskanal zum Stehen. Die Koreaner und beide Thais wurde in das Krankenhaus Doi Saket gebracht. Fünf der Urlauber hatten schwere Verletzungen erlitten. Leicht verletzt wurde der Fahrer. Er gab an, plötzlich hätten in einer Kurve die Bremsen versagt.