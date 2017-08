Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.17

Archivbild: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN (dpa) - In Prachuap Khiri Khan hat der Zoll 136 geschmuggelte Schuppentiere gerettet. Dies sei der größte Fund von lebenden Exemplaren dieser gefährdeten Tierart seit mehreren Jahren, teilte die Zollbehörde am Donnerstag mit. Die Insektenfresser wurden in zwei Lastwagen gefunden - zusammen mit 450 Kilogramm Schuppen im Wert von umgerechnet 63.000 Euro.

Schuppentiere, die einzigen Säugetiere mit Schuppen, gehören zu den am meisten illegal gehandelten Tierarten. Sie sollten vermutlich über Laos und Vietnam nach China geschmuggelt werden.

Den Schuppen werden in der chinesischen Medizin Heilkräfte zugeschrieben. Alle acht Schuppentierarten sind nach Angaben des Artenschutzabkommens Cites vom Aussterben bedroht. Die größten Arten wiegen etwa 30 Kilo, die kleinsten 2 bis 3 Kilo. Die Schuppen aus Keratin machen im Schnitt ungefähr 20 Prozent des Körpergewichts aus.