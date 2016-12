JAKARTA (dpa) - Beim Absturz einer Transportmaschine des indonesischen Militärs sind alle 13 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Der Flieger vom Typ Hercules C-130 zerschellte am Sonntag beim Landeanflug auf den Flughafen Wamena in der abgelegenen östlichen Provinz Papua, wie die Behörden mitteilten. Alle Opfer seien Militärbeschäftigte. Nach Angaben der Luftwaffe ist das Unglück vermutlich auf schlechtes Wetter in der bergigen Gegend zurückzuführen..