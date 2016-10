Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 05.10.16

ENNETBÜRGEN: In den sozialen Medien kursiert gerade das Video einer Frau, wie sie die Treppe in den Pool des Hotels Villa Honegg in Ennetbürgen hinuntersteigt. Zunächst eigentlich nichts Besonderes. Doch die Internetgemeinde feiert den Clip mit über hundert Millionen Klicks.

Der Grund wird erst nach einigen Sekunden sichtbar. Die Frau läuft in den Aussenpoolbereich und da ist er: Der atemberaubende Ausblick auf die Schweizer Alpen!

Gepostet hat das Video die brasilianische Reisebloggerin Fabi Gama und damit hat sie vermutlich die Reiselust vieler Facebook- und Instagramnutzer enorm gesteigert. Denn dort verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer. „Unsere Telefonleitungen laufen im Moment heiß und am Samstag war sogar unsere Website kurzzeitig abgestürzt, weil wir so viele Anfragen hatten“ sagte Peter Durrer, der Gastgeber des Hotels Villa Honegg. Es hatten sich Leute aus der ganzen Welt gemeldet und wollten ein Zimmer buchen. Das Hotel Villa Honegg in Ennetbürgen wurde 1905 gebaut, war 30 Jahre lang geschlossen und wurde vor fünfeinhalb Jahren wiedereröffnet.

Vor der Wiedereröffnung wurde der Pool- und Spabereich eingerichtet, ohne den das Hotel nicht so erfolgreich betrieben werden könnte.

Im Hotel steigen wöchentlich Reiseblogger und Reisejournalisten ab. Diese sind extrem wichtige Botschafter. Wann genau aber der Glücksfall eintritt und der Blogger kommt, der einen Hype auslöst, weiß man nicht. Dies wäre wie ein Sechser im Lotto, sagte Peter Durrer.

Mit über hundert Millionen Klicks hat das Hotel aber wohl den Jackpot geknackt, denn Aussicht und Berge sind spezielle Elemente, die Sehnsucht auslösen.

Auch bei Luzern Tourismus kennt man das Video. Zusammen mit Schweiz Tourismus lade man jährlich rund 700 Blogger und Journalisten ein. Deren Berichte sollen einen Werbeeffekt generieren, in diesem Fall mit großem Erfolg. Das Ziel sei letztlich, Buchungen zu generieren. Das hatte Luzern Tourismus so noch nie und hofft nun, dass sich davon viele für einen Besuch in der Region Luzern motivieren lassen.