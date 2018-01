Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

NOWOSIBIRSK (dpa) - Zehn Menschen sind bei einem Brand in einer Schuhfabrik nahe der russischen Großstadt Nowosibirsk ums Leben gekommen.

Materialen seien am Donnerstagmorgen in Flammen aufgegangen, teilten die Ermittler Medienberichten zufolge mit. Die Arbeiter seien daraufhin in die Lagerhalle gelaufen, um den Brand zu löschen. Als dies nicht gelungen sei, hätten sie das Gebäude nicht mehr rechtzeitig verlassen können. Auslöser des Brandes könnte ein Kurzschluss oder ein Defekt in der Stromleitung gewesen sein. Die Opfer sollen aus China und Kirgistan stammen..