KOH SAMUI: Obwohl sich die große Aufregung um die wochenlangen Sperrzeiten um 1 Uhr auf Koh Samui gelegt hat, gibt es für Bar- und Diskothekenbetreiber weiter Ungemach. Hinter den Kulissen scheint die neue Polizeiführung in Suratthani – der alte Polizeichef wurde Anfang Juli gefeuert (wir berichteten) – weiterhin ihre Macht zu demonstrieren und die Verunsicherung hält an.

Zwischenzeitlich wurde die Sperrzeitverordnung für Koh Samui mit den Zentren Chaweng, Lamai und Bophut mit Öffnungszeiten bis 2 Uhr früh gelockert. Neben den Unternehmern zeigten sich auch Touristen erleichtert, wie beispielsweise im Topnachtlokal ‚Henry Africa‘s Bar‘ Chaweng. Dass trotz Bezahlung der Ordnungshüter für die Extrastunde weiterhin die Willkür herrscht, durfte der Geschäftsführer in der Nacht zum 26. August erfahren. Um 1 Uhr mussten er und seine Kollegen allesamt plötzlich wieder schließen. Begründung: Ein hoher Polizeioffizier aus Bangkok weile auf Samui. Der Manager von Henry Africa‘s Bar war sauer. „Ich hatte mein voll besetztes Lokal zu räumen und die Kunden konnten es allesamt nicht glauben!“

Nun wurde bekannt, dass sich der ehemalige Gelbhemden-Oppositionsführer Suthep Thaugsuban aus Suratthani an diesem und dem Folgetag auf Koh Samui aufgehalten hatte und dadurch das hohe Polizeiaufgebot gerechtfertigt worden war. Fahrzeugkolonnen der VIP-Besucher wurden in Chawengs Beachroad gesehen, als sie mehrfach unter Strassensperrung passierten. Auch am 27. August wurden alle Nachtlokale statt um 2 Uhr bereits um 1 Uhr dicht gemacht. Nach der Abreise Thaugsubans normaliserte sich die Lage und seither sind die Lokale wieder bis 2 Uhr morgens offen.