Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.17

NAKHON RATCHASIMA: Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes, wurden eine Person getötet sowie 21 weitere zum Teil schwer verletzt.

Pol. Capt. Komkrit Fiamadun von der Polizeistation Phra Thong Kham, erklärte gegenüber der Zeitung „The Nation“, ein Pick-up, der 19 ältere Lotterielosverkäufer von Sa Kaeo nach Wang Saphung in der Provinz Loei auf der Ladefläche beförderte, habe sich am Donnerstag kurz nach Mitternacht mit hoher Geschwindigkeit einer Kreuzung genähert und sei von einem anderen PKW geschnitten worden. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 43 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens getötet und sein Beifahrer sowie der 27-jährige Pick-up-Fahrer schwer verletzt wurden. Aufgrund der heftigen Kollision seien viele der Losverkäufer auf die Straße geschleudert worden und hätten dabei ebenfalls zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Die Unfallopfer wurden in ein Bezirkskrankenhaus gebracht, die am schwersten Verletzten in das Provinzkrankenhaus von Nakhon Ratchasima.