Von: Redaktion DER FARANG | 15.11.17

PHUKET: Der Skandal um Polizisten, die Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung offenbar gegen Schmiergeld nicht der Immigration übergeben haben, weiter sich aus.

Phuket Polizeichef Generalmajor Teerapon Thipcharoln sagte laut der „Phuket Gazette”, im Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 31. Oktober 2017 seien 2.415 Menschen wegen einer Straftat verhaftet worden. Etwa 1.730 sollen sich illegal auf der Ferieninsel aufgehalten haben und nicht der Immigration überstellt worden sein. In der Vorwoche war die Zahl 142 genannt worden. Nur 685 der 2.415 Ausländer sandte die Beamten zur Einwanderungsbehörde. Teerapon schränkte ein, unter den Ausländer seien einige gewesen, die wegen Fahrens ohne Motorradhelm, Trunkenheit oder Alkohol am Steuer festgesetzt worden seien und ein Bußgeld hätten zahlen müssen. Nicht alle Fälle hätten mit Korruption zu tun. Der stellvertretende Nationale Polizeichef General Srivara Ransibrahmanakul hatte am letzten Freitag verlangt, bis zum 15. November müsse ein Untersuchungsbericht über den Fall vorliegen, und anschließend erwarte er alle sieben Tage vom Untersuchungsausschuss weitere Reporte.