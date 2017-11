Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 10.11.17

PHUKET: Zum 24. Laguna Triathlon auf Phuket werden am Sonntag, 19. November, 1.200 Sportler erwartet. Gestartet wird um 6.30 Uhr am Strand von Laguna Phuket zwischen dem Dusit Thani Laguna Phuket Hotel und dem Outrigger Phuket Beach Resort.

Die Athleten schwimmen zunächst 1,18 Kilometer in der Andamanensee, sprinten dann 100 Meter über den Strand und schwimmen die letzten 620 Meter in einer Süßwasserlagune. Die 50 Kilometer lange Radstrecke führt in den Norden der Insel und ist eine echte Herausforderung mit mehreren hügeligen Abschnitten, zwei steilen Anstiegen und teilweise kurvenreichen Landstraßen durch Kautschukplantagen und Dörfer. Der Halbmarathon (12 Kilometer) geht schließlich auf flacher Strecke zwei Runden durch das malerische Tropenresort am Bang Tao Beach. Einen Tag zuvor werden Wohltätigkeitsläufe über zehn und fünf Kilometer um 16.30 bzw. 17 Uhr gestartet.



Weitere Informationen unter www.lagunaphukettri.com.